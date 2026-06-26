Hier kam sie zu Fall und verletzte sich leicht.
Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie mit mehr als 1,6 Promille unter Alkoholeinfluss stand.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss