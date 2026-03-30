Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss





Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich ergab sich nachfolgender, noch nicht abschließender Sachverhalt.



Der 59-jährige Fahrzeughalter aus dem Bereich der VG Wittlich-Land hatte am Abend Besuch von einer 55-jährigen Bekannten aus dem benachbarten Saarland.



Nachdem man gemeinsam Alkohol konsumiert hatte, wurde das Fahrzeug durch eine der beiden Personen im öffentlichen Straßenverkehr bewegt, so dass es an beschriebener Örtlichkeit verunfallte.



Da die Fahrereigenschaft zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen beide Personen eingeleitet, ihnen wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine wurden sichergestellt.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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