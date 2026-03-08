Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss





Hier kam er aufgrund der Bedienung seines Mobiltelefons in Verbindung mit einer festgestellten Alkoholkonzentration von mehr als 1,1 Promille von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.



Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer konnte sich mit Hilfe von Zeugen aus dem Fahrzeug befreien. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.



Das Fahrzeug musste vor Ort geborgen werden.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X.

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell