Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss





Hier kollidierte er im Bereich eines Parkplatzes mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug.



Im Anschluss stellte er sein Fahrzeug im Bereich der Zossenstraße ab.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde eine Alkoholisierung von mehr als 2,4 Promille bei dem Fahrzeugführer festgestellt.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.



Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





