Hier kam sie von der Fahrbahn ab und verunfallte am Straßenrand.
Am Fahrzeug entstand Sachschaden, die Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nicht verletzt.
Der Unfall wurde durch die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.
Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine nicht unerhebliche, alkoholbedingte Beeinflussung der 24-Jährigen festgestellt.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.
Das Fahrzeug musste vor Ort abgeschleppt werden.
Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
