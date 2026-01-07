Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss





Ein 63-jähriger aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil kam dabei mit seinem PkW in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Schutzplanke, wo er oberhalb einer Böschung in Unfallendstellung geriet. Der unverletzte Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Fahrers. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,31 Promille.



Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.



