Hier kam er aufgrund einer Alkoholisierung von über 2,6 Promille mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.
Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und das Fahrzeug abgeschleppt.
Rückfragen bitte an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Lesezeit 1 Minute