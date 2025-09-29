In Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr des Gewerbegebiets Wittlich und einer Alkoholisierung von über 1,4 Promille kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand.
Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.
Das Fahrzeug musste mittels eines Abschleppunternehmens geborgen werden.
Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und anschließendem Verkehrsunfall eingeleitet.
Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
