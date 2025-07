Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 05.07.2025 kam es gegen 01:43 Uhr in Watzerath beim dortigen Gemeindehaus zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten 50-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Prüm.

Dieser sollte als Fahrzeugführer eines Quads einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt der Anhalteaufforderung der Polizeibeamten Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Pkw.



Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Er wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen dauern an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



