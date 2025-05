Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 04.05.2025 ereignete sich gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Burgstraße in Bollendorf.



Ein Pkw fuhr gegen den Randstein der am Ortseingang befindlichen Verkehrsinsel und stieß anschließend nach rechts gegen den dortigen Bordstein.

Aufgrund dieses Aufpralls kam der Pkw seitlich, auf der Beifahrerseite liegend, in einer Hecke neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall nur leicht verletzt.

An seinem Pkw, sowie der Hecke entstand Sachschaden.

Ersten Ermittlungen zufolge stand der 59-jährige Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss.

Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille.

Dem Mann wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein wurde sichergestellt.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



