Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Widerstand

Hierbei kollidierte ein junger Mann aus der VG Prüm mit seinem PKW gegen einen stehenden PKW, welcher mit mehreren Personen besetzt war. Als Folge des Zusammenstoßes begab sich einer der Fahrzeuginsassen zu dem Verursacher und schlug diesem ins Gesicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort ergab sich der Verdacht, dass dieser Alkohol konsumiert haben könnte. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen vor Ort leistete der Verursacher Widerstand. Keiner der eingesetzten Polizeibeamten wurde verletzt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.-Nr.: 06551/942-0

Fax.: 06551/942-50

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell