Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am 16.01.2025 kam es gegen 00:30 Uhr auf der K37 zwischen Idar-Oberstein, OT Göttschied und Hintertiefenbach zu einem Verkehrsunfall.





Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches ins Schleudern geriet und sich daraufhin überschlug. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.



Trotzdem nahm die polizeiliche Unfallaufnahme für ihn einen weniger erfreulichen Verlauf. Neben der nicht unerheblichen Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel war der Fahrer auch nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, das Fahrzeug war nicht zugelassen und die daran angebrachten Kennzeichen gestohlen.



Somit wurden mehrere Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.



