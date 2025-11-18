Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Polizei bittet um Hinweise

Im Anschluss entfernte sich der Fahrer samt Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die durch den Unfall entstandene Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt.



Wie sich später herausstellte stand der verursachende Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Er wurde durch eine Polizeistreife angetroffen und muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen mehreren Verkehrsstraftaten stellen.



Wenig Minuten vor dem Unfall in der Matthiasstraße (gegen 10:05 Uhr) befuhr der PKW die L 48 von der Zummethöhe kommend in Fahrtrichtung Leiwen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften zwei bislang unbekannte Fußgänger die Landstraße gequert haben, als der Pkw auf die Ortslage zufuhr.



Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die beiden Fußgänger sowie weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat geben können, um sachdienliche Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell