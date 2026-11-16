Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein PKW die Arnulfstraße im Bereich des Mattheiser Weiher. Hierbei kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen dortigen Begrenzungspfosten.

Nach Zeugenaussagen gefährdete der Fahrzeugführer durch seine Fahrweise eine zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg befindliche Fußgängerin mit Kinderwagen, welche dem Fahrzeug ausweichen musste.

Der Fahrzeugführer hatte einen Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille.

Weiterhin wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen, insbesondere die Fußgängerin mit dem Kinderwagen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-98344150 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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Telefon: 0651-98344150

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