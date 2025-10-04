Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Nur durch Ausweichen konnte er einen Zusammenstoß verhindern. Leider touchierte er hierbei den hohen Bürgersteig, so dass ein Schaden an der Felge und dem Reifen entstand. Da der unbekannte Fahrer seine Fahrt fortsetzte ohne sich um den Schaden zu kümmern, folgte der 40-jährige Fahrzeugführer dem unbekannten Fahrzeug und informierte die Polizeiinspektion Wittlich. An der Anschrift des unbekannten Fahrzeugführers konnten die Beamten den 30-jährigen Fahrzeugführer feststellen, welcher augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,86 Promille.



Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



