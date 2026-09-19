Verkehrsunfall- Unfallverursacher flüchtete

Birkenfeld (ots) -



Am 18.09.2026, zwischen 15.20 Uhr - !5.50 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz eines Discounters in der Wasserschieder Straße in Birkenfeld ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Rangieren aus/in eine Parklücke gegen ein parkenden Seat.

Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

PI birkenfeld@polizei.rlp.de





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