Die Fahrbahn ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
Ortskundige Personen werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.
Zusätzlich wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall – Presseerstmeldung
