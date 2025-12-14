Verkehrsunfall – Presseerstmeldung

Zurzeit befinden sich mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen auf der B 51 zwischen den Ortschaften Olzheim und Prüm.

Die Fahrbahn ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Ortskundige Personen werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.



Zusätzlich wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



