Verkehrsunfall - PKW landet auf dem Dach

Hierbei soll sich der verunfallte PKW überschlagen haben.



Vor Ort bestätigte sich die Mitteilung, einhergehend mit der Feststellung eines großen Trümmerfeldes. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte sich unversehrt und selbstständig aus dem PKW befreien.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem großen Stein, bevor sich der PKW überschlug und mit einer Steinmauer kollidierte.



Am PKW entstand Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden.

Ein Vertreter der Ortsgemeinde Waldrach erschien vor Ort und verschaffte sich einen Überblick von den Beschädigungen. Die Schadenssumme dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.



Aufgrund der Gesamtumstände vor Ort ergab sich der Verdacht einer Verkehrsstraftat, weshalb der Führerschein des Fahrers auf richterliche Anordnung beschlagnahmt wurde.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich (06502 9157-0) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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