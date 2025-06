Verkehrsunfall nach umgestürztem Baum

Am Samstag, den 31.05.2025, gegen 15:00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues von einem umgestürzten Baum zwischen Lieser und Kesten in Kenntnis gesetzt.

Dieser versperre die Fahrbahn.

Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zudem zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen ist. Eine Touristin befuhr zum vorgenannten Zeitpunkt mit einem Fahrrad die Fahrbahn, als Teile des Baumes auf die Fahrbahn stürzten. Diese erfassten ebenso das Fahrrad. Die Fahrerin erlitt dadurch eine Fraktur der Hand und musste in ein Krankenhaus verbracht werden



