Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall auf der A64

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer eines Hyundai Tucson aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die beiden Fahrzeuginsassen - ein 73-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau - wurden in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.



Die A64 musste während der Unfallaufnahme für mehr als eine Stunde vollgesperrt werden. Im Einsatz waren die Polizeiautobahnstation Schweich, die Polizeiinspektion Trier sowie die Berufsfeuerwehr Trier.



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