Verkehrsunfall, Motorradfahrer stürzt aufgrund einer Ölspur

Am 26.04.25 gegen 18:35 befuhr ein Motorradfahrer die B407 von Reinsfeld Kommend in Richtung Hermeskeil.



Auf der Abbiegespur des Zubringers von der B407 zur B52 Hermeskeil-Höfchen wird der Motorradfahrer im Kurvenbereich von einer plötzlich auftretenden Ölspur überrascht.

Durch den Schmierstoff gerät das Vorderrad ins Rutschen und der Motorradfahrer stürzt. Hierbei entsteht Sachschaden am Motorrad.

Hinweise zur Feststellung des Verursachers der Ölspur erbittet die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 oder per EMail

an pihermeskeil@polizei.rlp.de



