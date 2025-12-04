Die Fahrbahn war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt.
Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Arzfeld, Lichtenborn und Daleiden, zwei Rettungswagen des DRK, ein Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Arzfeld sowie die Polizeiinspektion Prüm.
Die Polizei Prüm bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Verkehrsunfall mit zwei Verletzten