Prüm
Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen
Symbolbild
dpa

Am heutigen Freitag, 16.10.2026, 14:23 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B410 bei Niederprüm.

Lesezeit 1 Minute


An der Einmündung zur L11 in Richtung Autobahn kam es zu einem Zusammenstoß zweier PKW, beide Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und durch Rettungswagen ins Krankenhaus nach Prüm verbracht.
Einer der beiden Fahrzeuge brannte im Motorraum.

Die Polizei Prüm war mit zwei Funkstreifenwagen vor Ort um den Verkehr zu regeln und den Verkehrsunfall aufzunehmen.

Ebenfalls war die freiwillige Feuerwehr Prüm und die freiwillige Feuerwehr Niederprüm, sowie zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Straßenmeisterei Prüm vor Ort.

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