Badem
Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen
Am 04.02.2026 ereignete sich gegen 08:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 257, Ortsausgangs Badem in Fahrtrichtung Autobahn.

Der Pkw eines 45-jährigen Mannes wurde, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn, aus der Kurve getragen und kollidierte mit einer entgegenkommenden 53-jährigen Fahrzeugführerin.

Der Mann musste an der Unfallstelle von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden.
Beide Personen wurden durch den Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Die Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Badem, Dudeldorf, Gindorf und Gondorf, sowie der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Bitburg.

