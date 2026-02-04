Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen





Der Pkw eines 45-jährigen Mannes wurde, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn, aus der Kurve getragen und kollidierte mit einer entgegenkommenden 53-jährigen Fahrzeugführerin.



Der Mann musste an der Unfallstelle von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden.

Beide Personen wurden durch den Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Badem, Dudeldorf, Gindorf und Gondorf, sowie der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Bitburg.



