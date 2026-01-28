Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen nach Frontalzusammenstoß

Ein Fahrzeugführer fuhr von der L 9 auf die B 410 auf und missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Arzfeld kommenden PKW. Es kam zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie waren jeweils nicht mehr fahrbereit. Die beiden Insassen erlitten glücklicherweise nach derzeitigem Stand lediglich leichte Verletzungen und wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Streckenabschnitt war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Arzfeld und Lichtenborn, die Straßenmeisterei Arzfeld, der Rettungsdienst, sowie die Polizeiinspektion Prüm.



