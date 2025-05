Am 15.05.2025 ereignete sich auf der L55 zwischen Wittlich und Bombogen gegen 14:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Hierbei verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte im Anschluss frontal mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Beide Fahrzeuginsassen wurden im Anschluss in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, die Polizeiinspektion Wittlich sowie die Feuerwehr Wittlich mit mehreren Einsatzkräften.



