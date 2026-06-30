Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ein Ehepaar befuhr die B327 aus Richtung Hilscheid kommend in Fahrtrichtung Thalfang. Aufgrund eines medizinischen Vorfalls beim Fahrer kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Straßenbegleitgrün und der PKW kippte auf die Fahrerseite. Die beiden Insassen konnten sich nicht eigenständig aus dem PKW befreien. Ersthelfer konnten die Frau retten und der Ehemann musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Beide Personen wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden Im Einsatz waren die Feuerwehr Thalfang und Besch, der ADAC Rettungshubschrauber, 2 RTW und die Polizei Morbach



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Polizeiinspektion Morbach

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