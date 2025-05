Verkehrsunfall mit Wildschwein, Tier sterbend zurückgelassen.

Ein Zeuge meldete der Polizei Bitburg, dass er ein schwer verletztes Wildschwein an der K25 zwischen Gilzem und Helenenberg aufgefunden habe.

Der Rumpf des noch lebenden Tieres sei aufgerissen gewesen und die Innereien hätten herausgehangen. Vermutlich hatte das Tier die Verletzung durch einen Zusammenstoß mit einem Kraftfahrzeug erlitten. Es musste durch einen Jäger erlöst werden. Bislang hat sich kein verantwortlicher Fahrzeugführer bei der Polizei gemeldet. Da das verletzte Tier dem Zeugen nur zufällig zur Kenntnis gelangt ist, hat es unnötiges und vermeidbares Leid ertragen müssen.



Die Polizei Bitburg fragt:



"Wer kann Hinweise zu einem möglichen Unfall mit einem Tier auf der K25 am Morgen des 26.05. geben?"



Wurde in einer Werkstatt ein Fahrzeug mit korrespondierendem Schaden vorgestellt?



Die Polizei Bitburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06561-96850.



