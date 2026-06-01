Gerolstein
Verkehrsunfall mit vier Verletzten
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Montag, 01.06.2026, gegen 09:40 Uhr, ereignete sich auf der L29 zwischen Büscheich und Gerolstein ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Lesezeit 1 Minute



Ein 18-jähriger Fahrer befuhr mit seinem PKW die L29 aus Büscheich kommend in Richtung Gerolstein.

Der Fahrer geriet in den rechtsseitigen Fahrbahngraben. Der PKW überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen.

Infolge des Unfalls wurden alle vier Insassen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, die Straßenmeisterei und die Polizeiwache Gerolstein.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder bei der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Ansprechpartnerin: PHK'in Endres
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

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