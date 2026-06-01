Verkehrsunfall mit vier Verletzten





Ein 18-jähriger Fahrer befuhr mit seinem PKW die L29 aus Büscheich kommend in Richtung Gerolstein.



Der Fahrer geriet in den rechtsseitigen Fahrbahngraben. Der PKW überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen.



Infolge des Unfalls wurden alle vier Insassen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, die Straßenmeisterei und die Polizeiwache Gerolstein.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder bei der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Ansprechpartnerin: PHK'in Endres

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54568 Gerolstein

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Telefax 06591/9526-50

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