Veitsrodt
Verkehrsunfall mit vier Verletzten
Verkehrsunfall L177
Verkehrsunfall L177
Polizeidirektion Trier

Am 29.05.2026 gegen 15:30 Uhr kam es auf der L177 zwischen den Ortslagen Herborn und Veitsrodt zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei PKW, bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden.



Unter den insgesamt vier Fahrzeuginsassen befanden sich auch zwei Kinder. Alle Beteiligten wurden nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen war die Straße vorübergehend voll gesperrt und nicht befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: PK Backes


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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