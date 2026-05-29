Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Unter den insgesamt vier Fahrzeuginsassen befanden sich auch zwei Kinder. Alle Beteiligten wurden nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.
Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen war die Straße vorübergehend voll gesperrt und nicht befahrbar.
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