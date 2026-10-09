Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen



Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein weißer Mercedes Sprinter mit Wiesbadener Kennzeichen die B 268 von Steinbachweiher in Richtung Pellingen und ist im Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve mit drei Fahrzeugen des Gegenverkehrs kollidiert.

Alle vier beteiligten Fahrzeugführer*innen wurden dabei zum Teil schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für ca. 3 h voll gesperrt.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Pellingen, Niedermennig, Zerf, Konz und Lampaden, das DRK sowie die Polizei aus Saarburg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Saarburg unter 06581-91550 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

0658191550





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