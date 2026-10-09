Pellingen, B268
Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am Freitag, 09.10.2026 gegen 14:00 Uhr kam es auf der B 268 zwischen der Ortslage Pellingen und Steinbachweiher zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Lesezeit 1 Minute


Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein weißer Mercedes Sprinter mit Wiesbadener Kennzeichen die B 268 von Steinbachweiher in Richtung Pellingen und ist im Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve mit drei Fahrzeugen des Gegenverkehrs kollidiert.
Alle vier beteiligten Fahrzeugführer*innen wurden dabei zum Teil schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für ca. 3 h voll gesperrt.
Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Pellingen, Niedermennig, Zerf, Konz und Lampaden, das DRK sowie die Polizei aus Saarburg.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Saarburg unter 06581-91550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
0658191550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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