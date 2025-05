Verkehrsunfall mit verunfalltem Motorrad - Zeuge gesucht

K 50, zwischen Koxhausen und Neuerburg (ots) - Am 03.05.2025 ereignete sich gegen 18:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 50, zwischen den Ortschaften Koxhausen und Neuerburg.



Hierbei kam ein Motorradfahrer rechtsseitig von der Fahrbahn ab und stürzte auf einem angrenzenden Feld.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach Zeugenhinweisen im Rahmen der Unfallaufnahme könnte möglicherweise ein entgegenkommender PKW-Fahrer den Unfallhergang beobachtet haben.

Dieser wird gebeten sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Telefon: 06561-96850

pibitburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell