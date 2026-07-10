Die Ermittlungen / Unfallaufnahme läuft noch.
Der Streckenabschnitt wird durch die Straßenmeisterei Prüm dafür bis auf weiteres voll gesperrt.
Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Trier ist auf dem Weg zur Unfallstelle.
Im Einsatz sind die Polizei Prüm, die Feuerwehr Bleialf, das DRK mit Rettungswagen und Notarzt, sowie die Straßenmeisterei Prüm.
Rückfragen bitte an:
Mit freundlichen Grüßen
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POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
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Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
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Verkehrsunfall mit verstorbener Person
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