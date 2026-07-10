Verkehrsunfall mit verstorbener Person

Pressesofortmeldung Am heutigen Freitagmorgen, 07:42 Uhr ereignete sich auf der L1 zwischen Großlangenfeld und Bleialf ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW, bei dem eine Person verstorben ist.





Die Ermittlungen / Unfallaufnahme läuft noch.

Der Streckenabschnitt wird durch die Straßenmeisterei Prüm dafür bis auf weiteres voll gesperrt.



Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Trier ist auf dem Weg zur Unfallstelle.



Im Einsatz sind die Polizei Prüm, die Feuerwehr Bleialf, das DRK mit Rettungswagen und Notarzt, sowie die Straßenmeisterei Prüm.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



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54595 Prüm

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