Verkehrsunfall mit verletzter Person

Der Verkehrsunfall trug sich im Rahmen eines Überholvorgangs zu, an welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Unfallursächlich ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen das Fehlverhalten des überholten Fahrzeugführers, welcher während er selbst überholt wurde, ebenfalls zum Überholen ansetzte und hierfür nach links ausscherte.

Eines der Fahrzeuge kam infolge des Unfalls einige Meter von der Straße entfernt in einem angrenzenden Feld zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Ein mutmaßlich leichtverletzter Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher sich auf eine niedrige fünfstellige Summe belaufen dürfte.

Im Einsatz waren neben einem Rettungswagen und einer Streife der Polizeiinspektion Baumholder auch die US-amerikanische Militärpolizei, da es sich bei allen drei Fahrzeugführern um US-Amerikaner handelt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf das erhöhte Risiko bei der Durchführung von Überholvorgängen hin. Diese sollten, soweit notwendig, nur mit höchstmöglicher Vorausschau und unter Beachtung geltender Verkehrsvorschriften erfolgen.



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Telefon: 06783/991-0

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