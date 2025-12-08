Hier fuhr er aufgrund eines Fahrfehlers auf ein dort stehendes Fahrzeug auf, aus welchem just im Moment des Aufpralls die 8-jährige Tochter des Fahrzeughalters aus dem geparkten Fahrzeug aussteigen wollte.
Durch die Wucht des Aufpralls kam die 8-Jährige beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zu Fall, verletzte aber glücklicherweise nur leicht.
Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.
Verkehrsunfall mit verletzter Person
