Verkehrsunfall mit verletzter Person





Hier fuhr er aufgrund eines Fahrfehlers auf ein dort stehendes Fahrzeug auf, aus welchem just im Moment des Aufpralls die 8-jährige Tochter des Fahrzeughalters aus dem geparkten Fahrzeug aussteigen wollte.



Durch die Wucht des Aufpralls kam die 8-Jährige beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zu Fall, verletzte aber glücklicherweise nur leicht.



Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell