Wittlich
Verkehrsunfall mit verletzter Person
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 04.12.2025 gegen 17:51 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Kalkturmstraße in Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Im Bereich eines dortigen Fußgängerüberwegs übersah er einen 26-jährigen Fußgänger, welcher diesen überqueren wollte.

Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und dem Fußgänger.

Der 26-Jährige wurde glücklicherweise nur leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region