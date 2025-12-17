Verkehrsunfall mit verletzter Person - Zweirad flüchtig

Hierbei wurde eine Fahrzeugführerin leicht verletzt.



Unfallursächlich dürfte nach jetzigem Stand der Ermittlungen ein zweirädriges Kraftrad gewesen sein, welches sich anschließend unberechtigt von der Unfallörtlichkeit entfernt hat.



Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um eine dunkle Motorcross-Maschine (Enduro), an welcher kein Kennzeichen angebracht war. Weiter fuhr das Kraftrad ohne jegliche Beleuchtung.

Der Zweiradfahrer war dunkel gekleidet und trug einen Cross-Helm sowie eine dunkle Protektorenjacke.



Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Zweiradfahrer oder dem besagten Kraftrad geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561-96850 oder per E-Mail unter pibitburg@polizei.rlp.de zu melden.



