Verkehrsunfall mit verletzter Person unter Alkoholeinfluss





Hier kam er unvermittelt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss von mehr als 2,0 Promille nach rechts ab, wo er mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidierte.



Der junge Mann wurde leicht verletzt, an allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden.



Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



Der Bergweiler Weg war während der Unfallaufnahme bedingt, nach Verkehrslenkung durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte vor Ort, befahrbar.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell