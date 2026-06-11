Verkehrsunfall mit verletzter Person und unter Drogeneinfluss





Hier kam sie auf die Gegenfahrbahn, wo sie zunächst mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 59-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land kollidierte.



Im Anschluss kam die 41-Jährige sodann von der Fahrbahn ab, wo sie mit einer Grundstücksmauer kollidierte.



An beiden Fahrzeugen, sowie der Mauer entstanden erhebliche Sachschäden.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Im Zuge der weiteren Unfallaufnahme wurde bei der 41-jährigen Unfallverursacherin eine drogenbedingte Beeinflussung festgestellt.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.



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