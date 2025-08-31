Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der BAB1, Zeugen gesucht



Hierbei streifte ein PKW zunächst die Mittelschutzplanke, kam hiernach ins Schleudern und kollidierte im Anschluss frontal mit der rechtseitigen Schutzplanke.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfall-Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen weiteren beteiligten PKW, welcher sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt haben soll. Zeugenaussagen zu Folge soll es sich um einen dunklen SUV mit Neunkirchner Städtekennung (NK) gehandelt haben. Es ist unklar ob an dem flüchtigen Fahrzeug ein Schaden entstanden ist.

Zeugen die möglicherweise den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen PKW machen können, mögen sich bitte mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiautobahnstation Schweich



Telefon: 06502-91650

Email: pastschweich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell