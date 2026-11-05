Beim Einparken übersah sie eine 24-jährige Fußgängerin aus dem Bereich der VG Wittlich-Land und fuhr dieser über den Fuß.
Die Fußgängerin wurde leicht verletzt.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin