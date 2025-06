Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Heute, den 09.06.2025 ereignete sich gegen ca. 09:44 Uhr auf der B51 in Höhe der Gemarkung Rommersheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Hierbei geriet ein PKW von der Fahrbahn und fiel anschließend auf die Beifahrerseite. Beide Fahrzeuginsassen erlitten hierdurch Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren Prüm, Rommersheim und Schönecken sowie der Rettungsdienst und die Polizei Prüm. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die B51 in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.-Nr.: 06551 9420

Fax-Nr.: 06551 94250

Email: pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell