Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein 49-jähriger PKW-Fahrer aufgrund von schlechter Sicht durch die tief stehende Sonne in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision mit einem zweiten PKW kam. Beide PKW wurden durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und waren nicht mehr fahrbereit.



Insgesamt vier Personen wurden verletzt, davon zwei leicht und zwei schwer. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.



Aufgrund der Bergungs- und Räumungsarbeiten war die B50 kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Mettendorf und Neuerburg, vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Notarzt, die Straßenmeisterei Bitburg sowie die Polizei Bitburg mit zwei Fahrzeugen.



