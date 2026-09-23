Polizeidirektion Wittlich
Verkehrsunfall mit verletztem Traktorunfall
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Graach an der Mosel (ots) - Am Mittwoch, den 23.09.2026, kam es gegen 18:15 Uhr in Graach an der Mosel/ Ortsteil Schäferei zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Traktors verletzt wurde.

Lesezeit 1 Minute


Aufgrund eines misslungenen Fahrmanövers an einem Steigungsstück kam der Traktor von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Hang. Letztlich kam der Traktor auf der Fahrerkabine zum Stillstand, wobei der Fahrer unter seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde.
Dieser musste von der Feuerwehr befreit werden und im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde der 84-jährige Fahrzeugführer nur leicht verletzt.
Im Einsatz waren angrenzende Feuerwehren, der Hubschrauber ADAC-Rettungshubschrauber, ein Rettungswagen sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
06531 95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren