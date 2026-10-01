Neumagen-Dhron
Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Symbolbild

dpa

Am Mittwoch, den 30.09.2026, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues über einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in Neumagen-Dhron informiert.

Gegen 14:55 Uhr befuhr der 73-jährige Mann aus der Region mit seinem Pedelec die Römerstraße und wollte von dieser in das Katharinenufer abbiegen. Aufgrund der verunreinigten Straße kam dieser im Einmündungsbereich zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu. Es ist zu mutmaßen, dass der vom Verunfallten getragene Helm schlimmere Verletzungen verhinderte.
Er wurde zur weiteren Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren