Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Gegen 14:55 Uhr befuhr der 73-jährige Mann aus der Region mit seinem Pedelec die Römerstraße und wollte von dieser in das Katharinenufer abbiegen. Aufgrund der verunreinigten Straße kam dieser im Einmündungsbereich zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu. Es ist zu mutmaßen, dass der vom Verunfallten getragene Helm schlimmere Verletzungen verhinderte.

Er wurde zur weiteren Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.



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