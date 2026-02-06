Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Wittlich (ots) -
Am 05.02.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Radweg im Bereich von St. Paul.
Hier kollidierte er aufgrund von Unachtsamkeit und ungenügendem Sicherheitsabstand mit einer 32-jährigen Fußgängerin, welche mit ihrem Hund spazieren ging.
Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Wittlich (ots) -