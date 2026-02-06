Wittlich
Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer
Am 05.02.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Radweg im Bereich von St. Paul. Hier kollidierte er aufgrund von Unachtsamkeit und ungenügendem Sicherheitsabstand mit einer 32-jährigen Fußgängerin, welche mit ihrem Hund spazieren ging.

Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt.

