Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 05.02.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Radweg im Bereich von St. Paul. Hier kollidierte er aufgrund von Unachtsamkeit und ungenügendem Sicherheitsabstand mit einer 32-jährigen Fußgängerin, welche mit ihrem Hund spazieren ging.

Wittlich (ots) -



Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell