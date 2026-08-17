Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls begegnete dem Motorradfahrer ein Linienbus in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ob dieser am Unfall beteiligt war, wird derzeit noch ermittelt.
Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Kontakt zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
tel.: 06531/95270
E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer