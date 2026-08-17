Bernkastel-Kues
Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Donnerstag, den 06.08.2026, gegen 16:35 Uhr, ereignete sich auf der B50 alt, zwischen Bernkastel und Monzelfeld ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.


Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls begegnete dem Motorradfahrer ein Linienbus in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ob dieser am Unfall beteiligt war, wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Kontakt zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
tel.: 06531/95270
E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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