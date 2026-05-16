Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Der 56-jährige niederländische Fahrer verlor ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurde der Fahrer in die Böschung neben der Straße geschleudert, aus welcher er durch die alarmierte Feuerwehr geborgen werden musste. Nach erster Versorgung vor Ort wurde der mutmaßlich nur leichtverletzte Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der Bergung und Versorgung des Fahrers kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Baumholder waren Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehren Reichenbach und Frauenberg am Einsatz beteiligt.



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