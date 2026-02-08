Piesport
Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Sonntag, den 08.02.2026, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer gemeldet.

Lesezeit 1 Minute

Wie an der Unfallstelle, der L50 zwischen Klausen und Piesport, letztlich festgestellt, verunfallte der Motorradfahrer auf der abschüssigen Strecke eingangs einer Linkskurve. Hierbei kollidierte er ebenso mit der Leitplanke. Dabei erlitt dieser schwere, dem ersten Anschein nach jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Hinweise, die auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer schließen lassen, konnten nicht erlangt werden. Der Verunfallte wurde im Anschluss nach der Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.
Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber samt Notarzt, ein Rettungswagen, die Feuerwehren aus Piesport und Neumagen-Dhron, die Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich sowie die Straßenmeisterei Wittlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
06531 95270


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren