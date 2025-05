Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Merzig-Wadern verlor in Fahrtrichtung Irsch auf einer Gefällstrecke die Kontrolle über sein Motorrad und kam in der Folge zu Sturz, wodurch er sich verletzte.

Der Fahrer musste anschließend mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Motorrad musste mit erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden.



Neben Rettungskräften und der Polizei Saarburg war auch die Straßenmeisterei Hermeskeil im Einsatz.



